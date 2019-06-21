Психиатр поставил Алибасову страшный диагноз

Кома изменила продюсера

Неадекватное поведение Бари Алибасова, который несколько дней находился в искусственной коме, попало в поле зрения специалиста.

Психиатр Дмитрий Клевцов посмотрел интервью с музыкальным продюсером, во время которого тот перескакивал с темы на тему, рассуждал о войне в Афганистане и ходил по дому без футболки. Специалист не согласился с мнением людей, которые называют поведение Алибасова игрой на публику ради пиара. Это не эпатаж, а нездоровое состояние, заявил Клевцов.

По словам врача, рассудок Бари Алибасова помутился из-за медикаментозной комы и седативных препаратов. Ситуацию усугубили хронические заболевания продюсера. "Сама по себе медикаментозная кома может нарушать микроциркуляцию головного мозга. Это, конечно, не критическое состояние, но, тем не менее, может случиться кратковременная ишемия головного мозга и - как следствие - психоз", - цитирует Клевцова Teleprogramma.pro.

Он подчеркнул, что такие состояния, которые являются следствием общего соматического расстройства, легко поддаются лечению. Клевцов сказал, что Алибасову нужно не раздавать интервью, а обратиться за помощью к специалистам.

Ранее стало известно, что Бари Алибасов отрекся от сына и поскандалил со своим диетологом Марият Мухиной. Конфликт между ними обострился до такой степени, что к Алибасову приехали полицейские.

Напомним, Алибасова госпитализировали 4 июня после того, как он выпил жидкость для очистки труб, спутав ее с соком. Он несколько дней находился в искусственной коме, по выходе из которой, по словам сына, вел себя как ребенок. 17 июня продюсера неожиданно выписали из больницы. Алибасов-младший планировал увезти его в Казахстан на реабилитацию, однако 72-летний продюсер выгнал его из семьи и лишил наследства. Скептически настроенные люди считают, что всю эту историю срежиссировали пиарщики Алибасова перед гастролями "На-На".

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