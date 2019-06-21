Кремль осудил Грузию за русофобскую провокацию

Москва обеспокоена агрессией в отношении россиян

В Кремле отреагировали на беспорядки в Тбилиси. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, инцидент с российской делегацией является русофобской провокацией. Агрессия в отношении россиян вызывает беспокойство в Москве.

"Был вопрос их непосредственной личной безопасности, и, конечно, на фоне проведения международного межпарламентского мероприятия это вызывает крайнее осуждение и требует крайнего осуждения", - приводит слова Пескова РИА Новости.

Волна протестов прокатилась по Тбилиси накануне. Митингующие выступили против участия российской делегации в Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы даже захватили здание парламента, где в тот момент находились представители из России.

Представитель МИД России Мария Захарова назвала события в грузинской столице кошмарной провокацией. По ее мнению, погромы нанесли вред самой Грузии.

"Я часто спрашиваю моих знакомых и друзей, живущих в Грузии и связанных с ней кровными узами: насколько безопасно россиянам ездить на грузинские курорты? Ответ всегда один: 100% безопасно. Кто-то может гарантировать, что заведённая провокаторами толпа не ринется крушить отели?" - написала она в фейсбуке.