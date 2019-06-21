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Мошенники нашли простейший способ кражи персональных данных

13:35
  • пятница
  • 21 июня 2019

В первую очередь, информацию о клиентах "сливают" банки, МФО и сотовые операторы

В мире набирает новый способ "слива" персональной информации. Мошенники вместо копирования баз данных на внешние носители или облачные сервисы стали фотографировать их на телефон с экрана монитора. Далее украденная информация попадает в даркнет (скрытая часть интернета) для продажи.

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Как пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование компании по защите данных DeviceLock, новый способ обрел популярность в 2019 году. Еще годом ранее такую схему практически никто из злоумышленников не использовал.

Компании давно научились защищать сведения о клиентах, отмечают опрошенные изданием эксперты в области IT. Так, специальное программное обеспечение сигнализирует, когда данные пытаются, например, "слить" на флешку. Часть этих программ – DLP-систем – также распознает, когда экран монитора фотографируют (на это реагирует фронтальная камера на мониторе). При этом зачастую компании приобретают более простые и дешевые аналоги защитных систем - этим активно стали пользоваться мошенники.

Согласно исследованию, больше всего "утечек с экрана" происходят в банках, микрофинансовых организациях и у сотовых операторов.

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