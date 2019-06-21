"Тяжелая тетка": располневшая Нелли Уварова шокировала поклонников

Она уже давно не тощая дурнушка из сериала

Зрители с трудом узнали 39-летнюю актрису Нелли Уварову, которая сильно изменилась после съемок в сериале "Не родись красивой".

Нелли Уварова, которая с 2002 года работает в Российском академическом молодежном театре, дала интервью телеведущему Борису Корчевникову. Она рассказала о личной жизни и о том, как роль дурнушки Кати Пушкаревой изменила ее судьбу.

"Я была совсем к этому не готова, - вспомнила она об успехе, который свалился на нее в 2005 году вместе с выходом первых серий "Не родись красивой". - Тут жизнь закончилась. Нельзя было делать ничего. Я помню, как я пыталась купить обувь: я заходила в какой-нибудь обувной магазин, начиналась автограф-сессия, потом какие-то разговоры за жизнь… в итоге через часа два-три я уносила оттуда ноги. Потом я три дня выдыхала и думала, что обувь все-таки надо купить. Потом я научилась с этим жить".

Зрители заметили, что Уварова сменила образ. За последние годы она поправилась, стала коротко стричься и полюбила яркий макияж.

"Стильная", "Как она мне нравится своей непохожестью на всех", "Женственная и очень уютная женщина" - написали одни интернет-пользователи. "Поправилась Нелли", "Тяжелая тетка", "Красивой она никогда не была", "В белого лебедя она так и не превратилась" - прокомментировали внешность актрисы некоторые юзеры.

Отметим, что Нелли Уварова замужем за актером Александром Гришиным. Они воспитывают двух детей.