ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ФСБ предотвратила создание террористического государства в КЧР

14:49
  • пятница
  • 21 июня 2019

Оперативники обезвредили группу из 12 экстремистов, которые строили такие планы

В Карачаево-Черкессии оперативники обезвредили группу из 12 террористов. Все задержанные - приверженцы международной религиозно-экстремистской организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра", запрещённой в России.

На Дальнем Востоке предотвратили три теракта
ФСБ предотвратила теракт в Астраханской области
Перестрелка ФСБ с боевиками в Дагестане попала на видео

Члены опасной преступной группировки распространяли идеи радикального ислама и планировали создать на территории региона своё государство, передает "ТВ Центр". У них изъяли огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, компакт-диски с видеороликами террористического характера, а также религиозную литературу экстремистского содержания. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Видео: что известно о раскрытой в России крупнейшей сети финансистов ИГ

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Читайте также:
Новости по теме
Спецоперация ФСБ
Спецоперация ФСБ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.