ФСБ предотвратила создание террористического государства в КЧР

Оперативники обезвредили группу из 12 экстремистов, которые строили такие планы

В Карачаево-Черкессии оперативники обезвредили группу из 12 террористов. Все задержанные - приверженцы международной религиозно-экстремистской организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра", запрещённой в России.

Члены опасной преступной группировки распространяли идеи радикального ислама и планировали создать на территории региона своё государство, передает "ТВ Центр". У них изъяли огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, компакт-диски с видеороликами террористического характера, а также религиозную литературу экстремистского содержания. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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