Кремль отреагировал на обострение конфликта между США и Ираном

Москва призвала Вашингтон и Тегеран к сдержанности

Кремль обеспокоен ситуацией в Персидском заливе и призывает все стороны конфликта к сдержанности. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Обстановка в регионе накалилась в связи с ростом напряженности в отношениях Вашингтона и Тегерана, передает "ТВ Центр".

Ранее газета The New York Times сообщила, что Дональд Трамп одобрил нанесение ударов по Ирану, но в последнюю минуту передумал. Операция должна была начаться этим утром. В качестве целей определили радиолокационную станцию и ракетные батареи. Почему приказ отменили, не сообщается, однако известно, что в окружении главы государства есть не только сторонники, но и ярые противники эскалации на Ближнем Востоке. Президент внезапно поменял и риторику в отношении инцидента со сбитым американским беспилотником.

Американский дрон-разведчик уничтожили иранские военные из-за нарушения воздушного пространства республики. США утверждают, что летательный аппарат границу не пересекал. Но теперь Трамп заявляет: он не верит, что беспилотник сбили специально. Это могло произойти по ошибке. Тем не менее американским перевозчикам пока запретили летать над иранскими водами.

Иран опубликовал видео уничтожения беспилотника США

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