Число кандидатов на пост премьера Британии сократилось до двух

Не исключено, что один из них вскоре снимет свою кандидатуру

Число кандидатов на пост лидера консервативной партии Великобритании, который займёт и кресло премьер-министра, сократилось до двух. После голосования членов фракции в парламенте в финал гонки вышли только глава МИД Джереми Хант и его предшественник Борис Джонсон. Последний пользуется большей популярностью среди однопартийцев: он набрал 160 голосов, Хант - в два раза меньше, отмечает "ТВ Центр".

Теперь высказать своё мнение должны рядовые члены партии. Им разошлют бюллетени по почте. Результаты огласят в конце июля. Однако не исключено, что Хант, не дожидаясь голосования, снимет свою кандидатуру из-за низких шансов на победу. Новый глава правительства окажется в такой же сложной ситуации, как и уходящая с поста Тереза Мэй. Ему придётся решать крайне болезненный вопрос о выходе королевства из ЕС.

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