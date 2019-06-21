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Появилось видео с места гибели детей в Индии

15:09
  • пятница
  • 21 июня 2019

Соболезнования властям выразил Владимир Путин

Владимир Путин выразил соболезнования властям Индии в связи с гибелью детей в ДТП. Накануне там сорвался в ущелье пассажирский автобус.

В ДТП погибло 43 человека, среди них - школьники и учащиеся колледжей, передает "ТВ Центр". Ещё 37 пассажиров - получили травмы и были госпитализированы в ближайшие больницы. По словам врачей, число жертв может возрасти. Многие пострадавшие находятся в критическом состоянии.

Полиция уже сообщила, что причиной катастрофы стала перегрузка автобуса. В момент аварии в нём находились 73 пассажира, а рассчитан он был на 42.

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