Появилось видео с места гибели детей в Индии

Соболезнования властям выразил Владимир Путин

Владимир Путин выразил соболезнования властям Индии в связи с гибелью детей в ДТП. Накануне там сорвался в ущелье пассажирский автобус.

В ДТП погибло 43 человека, среди них - школьники и учащиеся колледжей, передает "ТВ Центр". Ещё 37 пассажиров - получили травмы и были госпитализированы в ближайшие больницы. По словам врачей, число жертв может возрасти. Многие пострадавшие находятся в критическом состоянии.

Полиция уже сообщила, что причиной катастрофы стала перегрузка автобуса. В момент аварии в нём находились 73 пассажира, а рассчитан он был на 42.

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