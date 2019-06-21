Крупный пожар на нефтяном заводе в США сняли на видео

Пламя видно за несколько километров вокруг

В Филадельфии горит крупнейший нефтеперерабатывающий завод восточного побережья. Огонь охватил большую территорию и виден на несколько километров вокруг, передает "ТВ Центр".

Ранее на предприятии прогремел, как минимум, один взрыв. По словам очевидцев, он был такой мощности, что в квартирах попадали на пол вещи. Подъезды к месту ЧП перекрыты, чтобы не мешать работе экстренных служб. В штате завода числится тысяча сотрудников. Есть ли среди них жертвы или раненые, пока не известно.

Причины ЧП выясняются. Жителей ближайших районов решено не эвакуировать, но власти просят людей быть острожными и без лишней необходимости не выходить из дома.