Медведев оценил ущерб от кибератак

Речь идет о триллионах рублей

Около двух с половиной триллионов рублей может потерять мировая экономика из-за кибератак в 2019 году. Это - совокупный ВВП всех стран Африки. Такие данные привёл Дмитрий Медведев, выступая на Международном конгрессе по кибербезопасности, передает "ТВ Центр".

По словам премьера, проблема преступности в цифровой сфере входит в пятёрку глобальных рисков рейтинга Всемирного экономического форума. Как отметил Медведев, Россия уже принимает меры для защиты цифровых и финансовых отраслей. Но к этому вопросу необходимо подключать бизнес-сообщество. По словам главы правительства, важно наладить взаимодействие с другими странами, но некоторые мировые игроки, к сожалению, отказываются идти на сотрудничество.



"Подчас в общении с нашими партнёрами звучат такие слова: "Ну, у нас с вами доверия нет сейчас, мы вот не очень хорошо контактируем, мы с вами ругаемся по каким-то вопросам, мы с вами не будем и по этому вопросу сотрудничать". Это странно, если не сказать просто опасная позиция, которая всех нас выталкивает на периферию Международных отношений к состоянию, которое было, может быть, в конце XIX века", - сказал Медведев.