Собянин пригласил москвичей в "комнаты прохлады"

В городе стоит 30-градусная жара

Жара идёт на рекорд, сейчас в городе +30. Но это еще не предел. В субботу в Москве будет настоящее пекло. Из-за угрозы пожаров уже объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

Сейчас столица под влиянием тёплого антициклона. Облака периодически закрывают солнце и помогают москвичам пережить зной. Коммунальщики проводят аэрацию раскалённого города: спецтехника проезжает по улицам и поливает тротуары, и увлажняет воздух. К вечеру в Москве могут пройти кратковременные дожди с грозами.

В связи с жаркой погодой тех, кто её плохо переносит, мэр Москвы пригласил в комнаты прохлады. Об этом глава города написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте". В городе работает более 300 помещений с кондиционерами и питьевой водой. Созданы все условия, чтобы комфортно и интересно провести "жаркие часы". Находятся они в ЦСО и Центрах поддержки семьи и детства. Адрес ближайшего учреждения можно найти на интерактивной карте на сайте Департамента труда и социальной защиты населения.

И ещё в 46 столичных парках открылись павильоны "Здоровая Москва". Там горожане могут получить консультации врачей и пройти медицинские тесты. Обратиться может любой желающий. Главное при себе иметь удостоверение личности, тогда по фотографии вас смогут найти в базе данных. Адреса павильонов можно узнать на сайте правительства Москвы. Специалисты ведут приём каждый день без выходных и перерывов с 8 утра до 10 вечера.

