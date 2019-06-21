ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин пригласил москвичей в "комнаты прохлады"

15:36
  • пятница
  • 21 июня 2019

В городе стоит 30-градусная жара

Жара идёт на рекорд, сейчас в городе +30. Но это еще не предел. В субботу в Москве будет настоящее пекло. Из-за угрозы пожаров уже объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

Сейчас столица под влиянием тёплого антициклона. Облака периодически закрывают солнце и помогают москвичам пережить зной. Коммунальщики проводят аэрацию раскалённого города: спецтехника проезжает по улицам и поливает тротуары, и увлажняет воздух. К вечеру в Москве могут пройти кратковременные дожди с грозами.

В связи с жаркой погодой тех, кто её плохо переносит, мэр Москвы пригласил в комнаты прохлады. Об этом глава города написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте". В городе работает более 300 помещений с кондиционерами и питьевой водой. Созданы все условия, чтобы комфортно и интересно провести "жаркие часы". Находятся они в ЦСО и Центрах поддержки семьи и детства. Адрес ближайшего учреждения можно найти на интерактивной карте на сайте Департамента труда и социальной защиты населения.

И ещё в 46 столичных парках открылись павильоны "Здоровая Москва". Там горожане могут получить консультации врачей и пройти медицинские тесты. Обратиться может любой желающий. Главное при себе иметь удостоверение личности, тогда по фотографии вас смогут найти в базе данных. Адреса павильонов можно узнать на сайте правительства Москвы. Специалисты ведут приём каждый день без выходных и перерывов с 8 утра до 10 вечера.
 

Новости по теме
Комната прохлады
Комната прохлады
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.