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Кинологи поделились тонкостями дрессировки собак в "погонах"

15:31
  • пятница
  • 21 июня 2019

Специалисты разоткровенничались по случаю профессионального праздника

Российские кинологи отмечают профессиональный праздник. Службе исполняется 110 лет. Поисковики и спасатели - собаки этого подразделения - умеют делать почти всё.  На счету полицейских, а также их верных напарников - десятки тысяч спецопераций.

Ее пытаются сбить с ног, оглушают, пугают выстрелами. На тренировке отрабатывают любое возможное действие нарушителя. После задержания собака начинает конвоировать.

- Это свободный конвой, очень эффективный. Если правонарушитель пытается убежать, собака сразу же его задерживает. Рок! Рядом!

В общении с четвероногим охранником значение имеет все: громкость голоса, тембр, интонация. Павел искал нужные команды, чтобы они работали. Получился свой язык.

Подробности смотрите в репортаже Натальи Тарасовой.

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