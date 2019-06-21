Кинологи поделились тонкостями дрессировки собак в "погонах"

Специалисты разоткровенничались по случаю профессионального праздника

Российские кинологи отмечают профессиональный праздник. Службе исполняется 110 лет. Поисковики и спасатели - собаки этого подразделения - умеют делать почти всё. На счету полицейских, а также их верных напарников - десятки тысяч спецопераций.

Ее пытаются сбить с ног, оглушают, пугают выстрелами. На тренировке отрабатывают любое возможное действие нарушителя. После задержания собака начинает конвоировать.

- Это свободный конвой, очень эффективный. Если правонарушитель пытается убежать, собака сразу же его задерживает. Рок! Рядом!

В общении с четвероногим охранником значение имеет все: громкость голоса, тембр, интонация. Павел искал нужные команды, чтобы они работали. Получился свой язык.

Подробности смотрите в репортаже Натальи Тарасовой.