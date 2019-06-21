Боткинская больница ставит на ноги

Врачи успешно проводят операции по эндопротезированию

В Боткинской больнице успешно проводят операции по эндопротезирванию как молодым, так и пожилым пациентам. Спортсмены благодаря мастерству хирургов быстро возвращаются к тренировкам. А те, кому за семьдесят, даже после перелома шейки бедра сразу начинают ходить.

На хирургическом столе - пациентка 76 лет. Месяц назад женщина упала и сломала шейку бедра. Травма для такого возраста практически фатальная. Еще десять лет назад подобные переломы лечили консервативно, без оперативного вмешательства. Сейчас пациентам помогает эндопротезирование.

"Это искусственный сустав, когда по каким-то причинам свой сустав не работает - будь то заболевание, будь то травма. Убираются бедренные кости, и на их место устанавливается искусственный металлополимерный, который работает как сустав, полностью выполняя функцию. Сейчас эндопротезирование - выход из ситуации. Мы возвращаем человека в строй, мы возвращаем человека к жизни, качество жизни", - рассказывает заведующий 26-м травматологическим отделением больницы имени Боткина Борис Калинский.

Уже на вторые сутки пациентка сможет начать ходить. Правда, сначала с помощью специальной дополнительной опоры. Вернуться к той жизни, которая была до травмы, можно будет через месяц. Такие ювелирные операции для Боткинской больницы не редкость. Павел попал сюда с тренировки. Играя в футбол, оступился и услышал в ноге щелчок. Как водится, сначала подумал, что ничего серьезного не произошло. Оказалось, порвано ахиллово сухожилие.

"Четыре недели точно в гипсе в определенном положении, а дальше, может быть, какой-то облегченный гипс. Либо специальный сапог. Это уже на решение врача. Я очень боялся операции, потому что у меня порван мениск на колене и я 3 года назад сделал первое МРТ, когда мне сказали, что он порван. И я не мог решиться на операцию 3 года", - говорит Павел Слисаренко.

Врачи обещают, что порванный ахилл заживёт быстро и после реабилитации можно будет вновь заняться любимым футболом. Но для себя Павел решил, что в Боткинскую вернется, чтобы избавиться и от старой травмы колена.

Александра Сергомасова, Егор Миронов, Наталья Епифанова. "ТВ Центр".