"Это было великое горе": воспоминания ветерана о начале войны

78 лет назад началась Великая Отечественная война

21 июня — самая короткая ночь в году, начинается летнее солнцестояние. Такая же ночь была 78 лет назад накануне долгой и страшной войны. Для одних эти ночные часы были обычными, тихими, а кому-то показались бесконечными.

Глядя в календарь, Лидия Михайловна без раздумий надевает парадный пиджак. Это была беспокойная ночь. От тяжёлых воспоминаний не спалось. Начало войны, как и все 1418 дней и ночей, что она длилась, была беда. Но Победа - за нами, потому в доме говорят и вспоминают об июне 1941 года.

78 лет назад студенток второго курса фельдшерско-акушерской школы отпустили на каникулы. Объявление по радио, которое слушали всей деревней, в одночасье перечеркнула все планы.

"Объявили по радио, что началась война. Что Германия напала на нас. И все люди плакали. Это было великое горе. Все плакали, стояли, слушали", - вспоминает ветеран Лидия Чернышева.

За 3 месяца весь курс прошел подготовку и ушёл на фронт добровольцами. Лиде - 16 с половиной лет. Девчонку, всю в слезах, отправили на работу в тылу. В прифронтовых Боровичах трудилась наравне со взрослыми. Когда исполнилось 17, сразу пошла в военкомат. В январе 42-го уже перевязывала раны и будучи операционной сестрой помогала хирургам в санитарном госпитале. Северо-Восточный фронт, 2-й Белорусский — самые страшные воспоминания о передовой. Помнит, как уговаривала раненых потерпеть, видела смерть и боль. В госпитале нашла будущего мужа, с командиром минометной роты Чернышёвым прошли рука об руку 35 лет и вместе встретили Победу.

"9 мая, только рассветать начало, вошел лейтенант и закричал: "Товарищи, конец войны". Ой, сколько было радости. Кричали все, рады были. Все целуются, кричат: "Победа, Победа!" – вспоминает она.

Маршал Рокоссовский лично вручил "Медаль за Победу над Германией" и почетную грамоту как доблестному воину. Но Лидия Михайловна про героизм не говорит. Защищать страну - долг каждого ее гражданина.

За боевых друзей и подруг, за всех, кто был убит в окопе, проливал кровь на передовой, Лидия Михайловна каждый год встает в строй "Бессмертного полка". Неблизкий путь от Белорусского вокзала до Васильевского спуска проходит сама. Этот день Чернышёвы проводят в кругу семьи. Помолчат, вспомнят героев и рядовых, знакомых и родных. И обязательно зажгут свечи. В самую короткую ночь года. И самую трагичную в истории страны.

Анастасия Мартынова, Валерий Белинский. "ТВ Центр", Москва.