ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Это было великое горе": воспоминания ветерана о начале войны

15:46
  • пятница
  • 21 июня 2019

78 лет назад началась Великая Отечественная война

21 июня — самая короткая ночь в году, начинается летнее солнцестояние. Такая же ночь была 78 лет назад накануне долгой и страшной войны. Для одних эти ночные часы были обычными, тихими, а кому-то показались бесконечными.

Глядя  в календарь, Лидия Михайловна без раздумий надевает парадный пиджак. Это была беспокойная ночь. От тяжёлых воспоминаний не спалось. Начало войны, как и все 1418 дней и ночей, что она длилась, была беда. Но Победа - за нами, потому в доме говорят и вспоминают об июне 1941 года.

78 лет назад студенток второго курса фельдшерско-акушерской школы отпустили на каникулы. Объявление по радио, которое слушали всей деревней, в одночасье перечеркнула все планы.

"Объявили по радио, что началась война. Что Германия напала на нас. И все люди плакали. Это было великое горе. Все плакали, стояли, слушали", - вспоминает ветеран Лидия Чернышева.

За 3 месяца весь курс прошел подготовку и ушёл на фронт добровольцами. Лиде - 16 с половиной лет. Девчонку, всю в слезах, отправили на работу в тылу. В прифронтовых Боровичах  трудилась наравне со взрослыми. Когда исполнилось 17, сразу пошла в военкомат. В январе 42-го уже перевязывала раны и будучи операционной сестрой помогала хирургам в санитарном госпитале. Северо-Восточный фронт, 2-й Белорусский — самые страшные воспоминания о передовой.  Помнит, как уговаривала раненых потерпеть, видела смерть и боль. В госпитале нашла будущего мужа, с командиром минометной роты Чернышёвым прошли рука об руку 35 лет и вместе встретили Победу. 

"9 мая, только рассветать начало, вошел лейтенант и закричал: "Товарищи, конец войны". Ой, сколько было радости.  Кричали все, рады были. Все целуются, кричат: "Победа, Победа!" – вспоминает она.

Маршал Рокоссовский лично вручил "Медаль за Победу над Германией" и почетную грамоту как доблестному воину. Но Лидия Михайловна про героизм не говорит. Защищать страну - долг каждого ее гражданина.  

За боевых друзей и подруг, за всех, кто был убит в окопе, проливал кровь на передовой, Лидия Михайловна каждый год встает в строй "Бессмертного полка". Неблизкий путь от Белорусского вокзала до Васильевского спуска проходит сама. Этот день Чернышёвы проводят в кругу семьи. Помолчат, вспомнят героев и рядовых, знакомых и родных. И обязательно зажгут свечи. В самую короткую ночь года. И самую трагичную в истории страны.

Анастасия Мартынова, Валерий Белинский. "ТВ Центр", Москва.

Новости по теме
Ветеран Лидия Михайловна
Ветеран Лидия Михайловна
Ветеран Лидия Михайловна
Ветеран Лидия Михайловна
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.