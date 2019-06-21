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В российских кинотеатрах покажут "Белорусский вокзал"

15:52
  • пятница
  • 21 июня 2019

Сеансы начнутся в 4 утра

В столице в День памяти и скорби покажут великое кино великой страны. 22 июня москвичи увидят легендарный  "Белорусский вокзал", передает "ТВ Центр".

Посмотреть его можно будет во многих кинотеатрах в рамках всероссийской акции. Сеансы бесплатные и начнутся одновременно в 4 утра, ровно в тот час, когда началась Великая Отечественная война.

Перед демонстрацией пройдет показ нового документального фильма Сергея Майорова о том, как снимали великое кино, почему картина долго пролежала на полке, но главное - за что её полюбили зрители.

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Кадр из фильма "Белорусский вокзал"
Кадр из фильма "Белорусский вокзал"
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