"Страус погиб в итоге": почему нельзя кормить животных в зоопарке

Животные страдают из-за сердобольных посетителей

Посетители "Московского зоопарка" наблюдают за медведями, енотами, страусами, а ещё охотно делятся с ними едой, считая, видимо, что звери не доедают. Ни таблички, ни устные предупреждения на сердобольных людей не действуют.

Пакеты, шкурки от бананов и даже пластиковые бутылки — чего только не видела медведица Роза за те 23 года, которые она прожила в Московском зоопарке. В силу возраста, а ей уже 27, она не очень обращает внимание на предметы в вольере. Но мусор попадает и в воду.

Кормят Розу несколько раз в день и очень разнообразно. Утро начинается с капусты, моркови, листьев и черного хлеба, пропитанного рыбьим жиром или медом. Конечно же, дают мясо и рыбу. Все витамины и калории рассчитаны зоодиетологами. Но посетителям зоопарка почему-то всегда кажется, что медведица голодная.

"Медведь — животное всеядное. Оно может в пищу употребить все. И бумажки, и пластиковые стаканчики. И, соответственно, это может травмировать кишечник и нанести вред животному", - говорит кипер зоопарка Анастасия Беляева.

Летний сезон в зоопарке - самый сложный для сотрудников. За день приходит до 70 тысяч посетителей. Поэтому за чистотой вольеров стараются следить тщательней. Но иногда бывают и непредсказуемые ситуации.

"Страус, поскольку для этих птиц в природе свойственно проглатывать камушки для того, чтобы пища перетиралась в желудке, проглотил монетку, которая туда, естественно, попала не без помощи посетителей. В общем, страус погиб в итоге", - рассказала сотрудник Московского зоопарка Елена Лысагорская.

Северные морские котики Роджер и Дори еще подростки. Поэтому, в отличие от своих взрослых флегматичных сородичей, изучают все вокруг активно. Поэтому и киперы присматриваются к их поведению более внимательно.

"Мы завели Дори внутрь и стали наблюдать. И на следующий день нашли вот эти салфетки. Они вышли и в этот раз все обошлось. С ней все в порядке. Но, конечно, хотелось бы попросить, чтобы люди более внимательно относились ко всем нашим животным", - призывает сотрудница зоопарка Вера Сочина.

Еноты - любимчики посетителей зоопарка. Особенно интересно за ними наблюдать во время кормления. И хотя рацион питания у них очень разнообразный, даже сытыми они всегда готовы к общению и от людей не прячутся. Ну как не отдать таким красавцам всю еду, которая есть с собой. Так думают очень многие и кормят енотов всем подряд. А они потом болеют. Енот Мося - жертва фастфуда.

"Два года назад из-за избыточного веса, который он набрал после летнего сезона, у него выпали межпозвоночные диски. Была проведена сложнейшая операция и шанс был 50 на 50, что он будет вообще ходить", - говорит кипер Московского зоопарка Марина Соболева.

Сейчас не только ходит, но даже залезает на дерево. А сотрудники зоопарка теперь еще чаще всем повторяют: "Животных - не кормить".

Екатерина Гоголева, Владимир Черных, "ТВ Центр".