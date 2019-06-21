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Что категорически нельзя делать на Ивана Купала

15:02
  • пятница
  • 21 июня 2019

Лучше держаться подальше от воды и не брать чужие деньги

Иван Купала - народный праздник славян, посвященный расцвету природы и знаменующий собой наступление астрономического лета. Он сопряжен с рядом запретов, на которые многие люди предпочитают не закрывать глаза. 
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Название праздника - Иван Купала - имеет народно-христианское происхождение и отсылает к Иоанну Крестителю, которого раньше именовали "купателем" и "погружателем", так как слово "купать" соотносилось со значением "крестить". По юлианскому календарю этот праздник, соединивший в себе языческие и христианские элементы, приходится на 24 июня, а по григорианскому - на 7 июля. 

Славяне верили, что на Ивана Купала просыпается лесная и водяная нечисть. По этой причине запрещается гулять по лесу, купаться в водоемах и даже находиться у воды. Если водяные и русалки не могут утопить стоящего на берегу человека, то они пытаются овладеть его сознанием. 

На Ивана Купала не рекомендуется спать. Наши предки старались бодрствовать весь день и всю ночь, чтобы не оказаться беспомощными перед силами зла. Бороться со сном им, видимо, помогали прыжки через костер, хороводы и плетение венков. 

В этот день не принято ничего продавать и одалживать. Если вы найдете на дороге деньги, ни в коем случае их не подбирайте. Пройдите мимо, даже если у вас в ногах будут лежать миллионы долларов. В противном случае вас постигнет бедность. 

Ивана Купала знаменует собой наивысший расцвет природы. Праздничный солнечный свет, как говорят, проникает во все закутки жилища и души человека. В этот день запрещено мусорить на улице, разводить дома грязь и ходить в нечистой одежде. 

С давних пор парни и девушки на Ивана Купала прыгали через очищающие костры, чтобы защитить себя от душевных и физических болезней, снять порчу и заговор, а также избавиться от тяжелых дум. В связи с этим нежелательно отягощать себя мыслями о болезнях и несчастьях. Запрещено злиться на людей и отказывать в помощи. Нужно настроиться на позитивный лад и благодарить природу.

Народный праздник Иван Купала связан с Днем летнего солнцестояния, который отмечают 21 июня. Сегодняшний день станет самым длинным в году, а ночь - самой короткой. На Северном полушарии солнце поднимется на максимальную за весь год высоту, а на Южном - на минимальную. В этот день в Евразии, Северной Америке и на большей части Африки наступает астрономическое лето, тогда как в Австралию и Южную Америку приходит астрономическая зима.

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