Крым заполонили украинские туристы

Политика политикой, но отдыхать-то хочется

Пограничники констатировали увеличение потока украинских туристов в Крым, несмотря на то, что после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года Киев начал "черный пиар" в отношении полуострова.

С началом туристического сезона туристический поток вырос в два раза – за сутки украино-крымскую границу пересекают около 11 тысяч украинцев и до 1,5 тысячи машин.

В ближайшее время такой поток туристов сохранится, пишет РИА Новости. Крымское погрануправление ФСБ приняло дополнительные меры по осуществлению пропускного режима.