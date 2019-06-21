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Крым заполонили украинские туристы

15:23
  • пятница
  • 21 июня 2019

Политика политикой, но отдыхать-то хочется

Пограничники констатировали увеличение потока украинских туристов в Крым, несмотря на то, что после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года Киев начал "черный пиар" в отношении полуострова.

С началом туристического сезона туристический поток вырос в два раза – за сутки украино-крымскую границу пересекают около 11 тысяч украинцев и до 1,5 тысячи машин.

В ближайшее время такой поток туристов сохранится, пишет РИА Новости. Крымское погрануправление ФСБ приняло дополнительные меры по осуществлению пропускного режима.

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