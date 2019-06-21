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Председатель парламента Грузии ушел в отставку на фоне протестов

15:02
  • пятница
  • 21 июня 2019

Он чувствует ответственность перед грузинским обществом

Спикер грузинского парламента Ираклий Кобахидзе подал в отставку после протестных акций, которые начались накануне.
Видео ожесточенных боев в Тбилиси после скандала с Россией

Государство стремится следовать высокому стандарту подотчетности перед обществом, отметил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе. В связи с этим Кобахидзе решил покинуть пост, пишет "Газета.Ru".

20 июня в Тбилиси начались беспорядки возле здания парламента. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), а затем попытались штурмовать парламент. По последним данным, пострадали 240 человек.

Полиция Грузии заявила о попытке госпереворота. МИД России считает, что радикалы воспользовались случаем визита российской делегации и специально начали беспорядки.

Видео: в Кремле отреагировали на беспорядки в Тбилиси

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