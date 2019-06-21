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Лавров открыл в Москве выставку Салахова

15:30
  • пятница
  • 21 июня 2019

Министр пожелал художнику здоровья и творческих успехов

В Москве в особняке МИД открылась выставка знаменитого азербайджанского художника Таира Салахова. Об этом сообщает "ТВ Центр".

На торжественной церемонии присутствовал и глава МИД Сергей Лавров. Он выразил признательность автору за работы и возможность показать их в столице, пожелал здоровья и новых творческих успехов.

Таир Салахов удостоен множеством наград и премий. Вице-президент Российской академии художеств  вырастил целое поколение молодых мастеров.

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