Зеленский рассказал, как сделает Украину богатой

По его словам, это произойдет в течение ближайших пяти лет

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как именно ему удастся превратить страну в богатое государство. Его заявления прозвучали на встрече с бизнес-сообществом в Киеве.

По его словам, изучается опыт тех стран, которым это удалось. Они инвестировали в образование, технологии и инфраструктуру. "Украина будет делать то же самое. Поэтому роль государства в экономике в ближайшие пять лет будет сводиться к трем вещам: не мешать бизнесу работать; построить для бизнеса прекрасную инфраструктуру и создать условия, чтобы делать бизнес в Украине было просто удобно; третье – фокус на образовании, науке и технологиях", - подчеркнул Зеленский.

По словам Зеленского, он не привык догонять. Поэтому со своей командой политик ищет креативные прорывные и инновационные решения для Украины, о которых в ближайшее время расскажут детальнее, передает "Интерфакс".

Также Зеленский подчеркнул, что не так уж сложно превратиться из бедной страны в "страну со средним уровнем дохода". По его словам, это произойдет на Украине в течение ближайших пять лет.

При этом он считает, что Украине нужно стать "по-настоящему богатой страной". "По данным Всемирного банка, в 1960 году была 101 страна, которая развивается, и только 13 из них смогли стать развитыми богатыми странами. К тому же, большинство из них сделали это за счет природных ресурсов", - отметил Зеленский.

По его словам, у экономистов есть специальный термин. Это "ловушка среднего дохода". Согласно этому принципу, бедные страны конкурируют за счет дешевой рабочей силы. Но как только страна получает средний уровень доходов, конкурентные преимущества исчезают. В итоге страна перестает стремительно развиваться. "По этому сценарию страна почти никогда не становится богатой, максимум – "середнячком", - добавил президент Украины.

В итоге Зеленский отметил, что полгода назад принял решение инвестировать в Украину "самое дорогое", что у него есть – его время.

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