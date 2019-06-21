Кит Харингтон вернулся из клиники другим человеком

Жизнь прояснилась, а мускулы окрепли

Актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в сериале "Игра престолов", покинул стены реабилитационного центра в Коннектикуте и готов вернуться к нормальной жизни.

E! Online пишет, что неделю назад 32-летний актер уехал из реабилитационного центра Privé-Swiss, где он избавлялся от стресса, накопившегося за годы напряженной работы над сериалом. Папарацци заметили Харингтона на лондонской улице со стаканом в руке и спортивной сумкой на плече. Обратив внимание на накаченные бицепсы и ухоженные волосы звезды, журналисты сделали вывод, что он "выглядит лучше, чем обычно".

Kit Harington is seen for first time since rehab stint in Connecticut https://t.co/JqHwGElxxS via @DailyMailCeleb — Keka (@AhmedAhmedkeka) 20 июня 2019 г.

Анонимный собеседник портала сообщил, что за время пребывания в рехабе Кит Харингтон осознал много важного для себя. "Это был положительный опыт для него - уйти и перезарядиться без ежедневных стрессоров и внешних воздействий", - заявил источник, добавив, что артист преисполнен верой в лучшее и готов вернуться к нормальной жизни.

Ранее стало известно, что Харингтон настолько вжился в своего персонажа, что ему потребовалась помощь врачей, чтобы распрощаться с Джоном и вновь стать Китом. "Роль и особенно тот уровень славы, с которым он столкнулся, имели большое значение для кого-то столь юного и только что окончившего театральную школу <…> ему нужна помощь, чтобы усмирить демонов", - узнали журналисты.

Отметим, что месяц пребывания в элитном реабилитационном центре обошелся Харингтону в 120 тысяч долларов.

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