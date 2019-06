Кит Харингтон вернулся из клиники другим человеком

Актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в сериале "Игра престолов", покинул стены реабилитационного центра в Коннектикуте и готов вернуться к нормальной жизни.

E! Online пишет, что неделю назад 32-летний актер уехал из реабилитационного центра Privé-Swiss, где он избавлялся от стресса, накопившегося за годы напряженной работы над сериалом. Папарацци заметили Харингтона на лондонской улице со стаканом в руке и спортивной сумкой на плече. Обратив внимание на накаченные бицепсы и ухоженные волосы звезды, журналисты сделали вывод, что он "выглядит лучше, чем обычно".

Kit Harington is seen for first time since rehab stint in Connecticut https://t.co/JqHwGElxxS via @DailyMailCeleb