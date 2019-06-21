Тимошенко дала совет Зеленскому и предупредила о последствиях непослушания

На повестке дня Украины еще одно важное событие

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко советует президенту Украины Владимиру Зеленскому создать широкую коалицию в Верховной раде.

Консолидация всех политических сил, которые "исповедуют европейский путь развития", нужна для того, чтобы возродить Украину и вернуть ей былую мощь, считает экс-кандидат в президенты.

Однако, если Зеленский все же не прислушается к совету Тимошенко, то политик не уйдет в оппозицию и все равно будет помогать новому главе государства, пишет "Интерфакс".

20 мая во время своей инаугурации Зеленский объявил о роспуске парламента. Досрочные выборы запланированы на 21 июля.

Видео: скрытые кадры инаугурации Зеленского