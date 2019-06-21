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Путин дал рекомендации о поездках в Грузию

15:55
  • пятница
  • 21 июня 2019

В Москве назвали события в Тбилиси опасным проявлением русофобии

Владимир Путин в пятницу провел совещание с постоянными членами Совета безопасности России. Обсуждалась ситуация в Персидском заливе и Грузии, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Участники совещания назвали опасным проявлением русофобскую провокацию в отношении российских парламентариев в Тбилиси. Спровоцировали ее экстремистские элементы, подчеркнул представитель Кремля. Владимир Путин рекомендовал МИД предупредить россиян об опасности нахождения в Грузии и поездок туда в связи с действиями радикалов.

Волна протестов прокатилась по Тбилиси накануне. Митингующие выступили против участия российской делегации в Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы попытались захватить здание парламента, где в тот момент находились представители из России. В МИД назвали события в Тбилиси кошмарной провокацией.

Во время акций протестов в Тбилиси задержаны более 300 нарушений. В пятницу спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе подал в отставку. Этого требовали митингующие.

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