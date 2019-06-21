Употребление рыбы вызывает рак и бесплодие

Ученые и врачи бьют тревогу

Ученые Института океанологии имени Ширшова РАН пришли к выводу, что рыба вызывает онкологические заболевания и нарушения репродуктивной функции.

Это связано с тем, что в рыбу попадают разлагающиеся в водоемах микроскопические частицы пластика. А затем они оказываются в организме человека, съевшего рыбу, и вызывают необратимые изменения.

Пластик вреден не только для человеческого организма, но и для водных запасов нашей планеты. По последним данным, 90% всех отходов в мировом океане составляет пластик, пишет РЕН ТВ.