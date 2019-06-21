Трамп рассказал, почему остановил удар по Ирану

По его словам, это непропорциональный ответ на сбитый БПЛА

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон уже был готов нанести удар по трем иранским объектам. Таким должен был стать ответ на сбитый у границ Исламской Республики американский беспилотник.

В своем Twitter глава Белого дома написал, что атаки должны были произойти 20 июня. "И тогда я спросил: как много людей погибнет. 150 человек, сэр, ответил генерал. За десять минут до удара я его остановил - это непропорциональный ответ на то, что сбит беспилотник", - подчеркнул американский лидер.

По его словам, торопиться с ответом не нужно. Американские вооруженные силы восстановлены и обновлены. "Санкции "кусаются", вчера добавлены новые. Иран никогда не сможет получить ядерное оружие против США и мира!", - подчеркнул Трамп.

Ране стало известно, что управление гражданской авиации США запретило американским авиакомпаниям полеты в воздушном пространстве Ирана над Ормузским проливом и Оманским заливом. Это произошло после того, как в том районе был сбит беспилотник ВМС США.

В заявлении ведомства говорится, что ближайший гражданский самолет находился от места инцидента всего в 72 километрах.

Как сообщало издание The New York Times, Дональд Трамп одобрил нанесение ударов по Ирану ракетными установкам. Однако затем он передумал, предположив, что Тегеран сбил американский беспилотник по ошибке.

А вот командование ВС США настаивает, что дрон в момент атаки находился в международных водах, а значит он не нарушал воздушное пространство Ирана. Тегеран предоставил другие данные и заявил, что и впредь будет защищать свою территорию.

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Видео: Трамп в последний момент передумал бомбить Иран