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Трехкопеечный доход амурского депутата заинтересовал прокуратуру

17:12
  • пятница
  • 21 июня 2019

Машины у парламентария тоже нет

Депутат законодательного собрания Амурской области от ЛДПР Сергей Труш задекларировал за прошлый год доход в размере трех копеек.

Машины у Труша нет, владеет он только квартирой площадью 49 квадратных метров. В 2017 году доходы у депутата вообще отсутствовали, пишет РИА Новости.

На жизнь парламентарий зарабатывает тем, что трудится разнорабочим. В этом ему помогает дизайнерское образование.

Случаем Труша заинтересовалась региональная прокуратура. Проводится проверка.

Сергей Труш занимает пост депутата Законодательного собрания Амурской области с 6 апреля 2017 года.

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