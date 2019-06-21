Трехкопеечный доход амурского депутата заинтересовал прокуратуру

Машины у парламентария тоже нет

Депутат законодательного собрания Амурской области от ЛДПР Сергей Труш задекларировал за прошлый год доход в размере трех копеек.

Машины у Труша нет, владеет он только квартирой площадью 49 квадратных метров. В 2017 году доходы у депутата вообще отсутствовали, пишет РИА Новости.

На жизнь парламентарий зарабатывает тем, что трудится разнорабочим. В этом ему помогает дизайнерское образование.

Случаем Труша заинтересовалась региональная прокуратура. Проводится проверка.

Сергей Труш занимает пост депутата Законодательного собрания Амурской области с 6 апреля 2017 года.