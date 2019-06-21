Появились уникальные кадры бомбометания Су-34

Масштабные учения проходят в Крыму и на Кубани

В Крыму и на Кубани более 100 самолетов и вертолетов авиационных частей 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) атаковали цели, расположенные на четырех полигонах. Они нанесли ракетно-бомбовый удар, сообщает ТВЦ.RU со ссылкой на Минобороны России.

В масштабном авиаударе были задействованы истребители Су-30СМ, Су-27СМ3, бомбардировщики Су-34, Су-24М, штурмовики Су-25СМ, а также вертолеты армейской авиации Ми-28Н, Ка-52, Ми-35 и Ми-8АМТШ.

До этого личным составом авиационных частей, которые были дислоцированы в Волгоградской и Ростовской областях, на Ставрополье и Кубани, был отработан вывод авиации с аэродромов базирования из-под удара с выполнением боевой задачи по отражению ракетных ударов и передислокацией на оперативные аэродромы. Об этом сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

Всего в учениях на Юге России задействовано более 10 аэродромов военного округа. Они завершится 21 июня.

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