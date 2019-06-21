Пожарные откачали кота, пострадавшего при пожаре в Москве (видео)

Котик надышался дымом

Московские пожарные спасли жизнь коту, пострадавшего в ходе пожара на востоке столицы. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Пожар произошел по адресу 2-ая Парковая, дом 16. Прибывшие на место спасатели увидели, что из окна квартиры на четвертом этаже валит густой дым. Вскрыв входную дверь, они увидели кота, который лежал без сознания, надышавшись дыма.

Спасатели тут же принялись реанимировать животное - на мордочку ему надели кислородную маску и провели непрямой массаж сердца. Вскоре он пришел в себя. Спасенного кота отвезли в ветеринарную клинику. Видео опубликовано в фейсбуке Департамента ГОЧС Москвы.

Хозяйка кота поблагодарила спасателей за спасенную жизнь своего питомца.