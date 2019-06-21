ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Алсу взбесила поклонников пустыми обещаниями

17:39
  • пятница
  • 21 июня 2019

Скандал вкруг семьи Абрамовых после шоу "Голос.Дети" все никак не утихнет

Поклонники Алсу возмущены тем, что певица не выполнила своих обещаний после скандала на шоу "Голос.Дети", произошедший с ее дочерью Микеллой Абрамовой.
Самая красивая певица и мать. 10 "горячих" фото угодившей в скандал Алсу

Еще в мае певица обещала 1 июня, в день защиты детей, развернуто прокомментировать сложившуюся ситуацию. Однако уже прошло три недели, а от Алсу ни слуху, ни духу, пишет агентство URA.RU.

За это время артистка рассказала лишь о том, что Микелла потратила выигрыш на благотворительность, а также обозвала гиенами своих недоброжелателей, которые обрушились с критикой после скандала на шоу.

"Алсу, а где ваши обещанные комментарии о конкурсе "Голос дети"?", "Обещанного 3 года ждут, видимо, сказать пока нечего", - написали возмущенные фанаты под последним постом певицы в Instagram.

Последний сезон шоу "Голос. Дети" завершился неоднозначной победой Микеллы Абрамовой. Телезрители заподозрили ее родителей в нечестной игре. Проведенная Первым каналом проверка показала, что за девочку голосовали боты. 24 мая телевизионщики сняли спецвыпуск, на котором всех финалистов детского "Голоса" признали победителями. За победу маленьким исполнителям вручили по миллиону рублей.

Видео: Галкин испугался за своих детей после скандала на "Голосе"

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Новости по теме
Алсу
Алсу
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.