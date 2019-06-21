Алсу взбесила поклонников пустыми обещаниями

Скандал вкруг семьи Абрамовых после шоу "Голос.Дети" все никак не утихнет

Поклонники Алсу возмущены тем, что певица не выполнила своих обещаний после скандала на шоу "Голос.Дети", произошедший с ее дочерью Микеллой Абрамовой.

Еще в мае певица обещала 1 июня, в день защиты детей, развернуто прокомментировать сложившуюся ситуацию. Однако уже прошло три недели, а от Алсу ни слуху, ни духу, пишет агентство URA.RU.

За это время артистка рассказала лишь о том, что Микелла потратила выигрыш на благотворительность, а также обозвала гиенами своих недоброжелателей, которые обрушились с критикой после скандала на шоу.

"Алсу, а где ваши обещанные комментарии о конкурсе "Голос дети"?", "Обещанного 3 года ждут, видимо, сказать пока нечего", - написали возмущенные фанаты под последним постом певицы в Instagram.

Последний сезон шоу "Голос. Дети" завершился неоднозначной победой Микеллы Абрамовой. Телезрители заподозрили ее родителей в нечестной игре. Проведенная Первым каналом проверка показала, что за девочку голосовали боты. 24 мая телевизионщики сняли спецвыпуск, на котором всех финалистов детского "Голоса" признали победителями. За победу маленьким исполнителям вручили по миллиону рублей.

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