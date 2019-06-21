"Я не больной, чтобы просить деньги": Дроздов о проблемах с зарплатой "В мире животных"

Зоолог уже полгода не ведет передачу

Телеведущий Николай Дроздов опроверг слухи о том, что не получал зарплату на передаче "В мире животных".

82-летний зоолог уже полгода не ведет программу – сейчас выходят старые записи. Однако он не оставил "В мире животных" и помогает ей в качестве научного консультанта.

"Я соратник, единомышленник и даже научный консультант. Естественно, я не больной, чтобы просить деньги за то, что мне звонят и спрашивают про отличие индийского слона от африканского. А когда я работал и получал зарплату, никаких проблем с ее выплатой не было", - рассказал Дроздов агентству "Москва".

Ранее в СМИ появилась информация, что Николаю Дроздову в последнее время не платили деньги за его работу в передаче и ученый уволился.

Вместо Дроздова вести программу будет 15-летний Алексей Лапин, который уже более 10 лет принимает участие в создании передачи. "С пяти лет он параллельно с обучением в школе ходил на съемки, и теперь знает всю кухню. Тем более, передача детская, он прекрасно ее ведет, использует мои книги и советы", - отметил Дроздов.