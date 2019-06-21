Следователь вышел из дома и подорвался на бомбе

Возбуждено уголовное дело

В Ингушетии следователя по особо важным делам следственного отдела по Сунженскому району госпитализировали после взрыва. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел 21 июня, когда пострадавший выходил со двора своего домовладения, расположенного в городе Малгобеке. Взрывное устройство было прикреплено к входной калитке его дома. В результате он получил телесные повреждения.

На месте происшествия обнаружены фрагменты взрывного устройства и металлической проволоки. Дело передано в производство Главного следственного управления Следственного комитета России по Северо-Кавказскому федеральному округу. Возможно, покушение связано со служебной деятельностью следователя, говорится на сайте СКР.

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