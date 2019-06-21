ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Следователь вышел из дома и подорвался на бомбе

18:16
  • пятница
  • 21 июня 2019

Возбуждено уголовное дело

В Ингушетии следователя по особо важным делам следственного отдела по Сунженскому району госпитализировали после взрыва. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел 21 июня, когда пострадавший выходил со двора своего домовладения, расположенного в городе Малгобеке. Взрывное устройство было прикреплено к входной калитке его дома. В результате он получил телесные повреждения.

На месте происшествия обнаружены фрагменты взрывного устройства и металлической проволоки. Дело передано в производство Главного следственного управления Следственного комитета России по Северо-Кавказскому федеральному округу. Возможно, покушение связано со служебной деятельностью следователя, говорится на сайте СКР.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Главное сегодня
Автомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.