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Названа неожиданная опасность отпуска

18:23
  • пятница
  • 21 июня 2019

Туристам советуют не увлекаться фотографиями

Так любимый всеми работниками отпуск может принести не только радость, но и обернуться потерями. Опасность представляют фотографий из путешествий.

По мнению правоохранительных органов, следует соблюдать осторожность, выкладывая снимки с отдыха в соцсетях, поскольку этим могут воспользоваться преступники - обокрасть дома беззаботных отдыхающих в их отсутствие. Не следует и делиться в соцсетях своими планами. Более того, лучше не отмечать на фотографиях друзей, которые находятся с вами в отпуске.

Большинство краж совершаются в летние месяцы, то есть именно в период отпусков, пишет британская Independent. Причем воры попадают в дома через открытое окно или дверь. По данным местных охранных фирм, почти 80% грабителей для поиска потенциальных жертв используют Facebook и Twitter.

В качестве меры предосторожностей эксперты советуют, во-первых, не добавлять в друзья в социальных сетях незнакомых людей, а во-вторых, публиковать фотографии уже после возвращения домой.

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