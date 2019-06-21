Названа неожиданная опасность отпуска

Туристам советуют не увлекаться фотографиями

Так любимый всеми работниками отпуск может принести не только радость, но и обернуться потерями. Опасность представляют фотографий из путешествий.

По мнению правоохранительных органов, следует соблюдать осторожность, выкладывая снимки с отдыха в соцсетях, поскольку этим могут воспользоваться преступники - обокрасть дома беззаботных отдыхающих в их отсутствие. Не следует и делиться в соцсетях своими планами. Более того, лучше не отмечать на фотографиях друзей, которые находятся с вами в отпуске.

Большинство краж совершаются в летние месяцы, то есть именно в период отпусков, пишет британская Independent. Причем воры попадают в дома через открытое окно или дверь. По данным местных охранных фирм, почти 80% грабителей для поиска потенциальных жертв используют Facebook и Twitter.

В качестве меры предосторожностей эксперты советуют, во-первых, не добавлять в друзья в социальных сетях незнакомых людей, а во-вторых, публиковать фотографии уже после возвращения домой.