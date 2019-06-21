Миллионная пенсия Овечкина поразила россиян

Пользователи соцсетей разделились на два лагеря

Нападающий хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин после завершения карьеры будет получать пенсию в размере 156 тысяч долларов в год. В пересчете на российскую валюту его пенсия составит 835 тысяч рублей в месяц.

Все из-за новой пенсионной реформы НХЛ. Согласно нововведению, теперь пенсия зависит не от зарплаты хоккеиста, а от количества матчей, которые он сыграл в регулярных чемпионатах. Минимальная пенсия составляет 20,5 тысячи долларов в год. Чтобы претендовать на нее, спортсмен должен провести в лиге 82 матча. Чтобы получить максимальные выплаты в 255 тысяч ему нужно провести 820 игр.

На пенсию спортсмены смогут рассчитывать по достижении 62 лет, а также при условии, что они не занимают должность в каком-либо клубе НХЛ или самой лиге, сообщает "Бизнес Online".

Пользователи российским соцсетей по-разному отреагировали на новость о будущей пенсии спортсмена. Большинство согласились с тем, что Овечкин полностью заслужил такие начисления.

"Он пахал как конь, ему положено", - отметил один пользователь.

"Я за то что бы Саша получал эти скромные отчисления из НХЛ!", - подчеркнул другой комментатор.

"Да на здоровье, Саша! Так пахать всю жизнь - заработал!", - говорится в еще одном комментарии.

Однако нашлись и те, кому сообщения о пенсии хоккеиста пришлись не по нраву. "Человеку, который за свою страну ни на одном из крупнейших соревнований ничего толком не показал, государство будет платить 900 тысяч в месяц...", - негодует один из пользователей соцсети "ВКонтакте". Другие отмечают, что вряд ли Овечкина можно назвать "лучше шахтеров".

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Видео танцующего после провала на ЧМ Овечкина