Россия ослабила антиукраинские санкции

Правительство разрешило ввозить в страну некоторые запрещенные украинские товары

Правительство России временно разрешило ввозить в страну некоторые украинские товары, попавшие под санкции.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Так, согласно новому постановлению, до 1 октября 2020 года в Россию можно будет ввозить трансформаторы с жидким диэлектриком, до 1 октября 2021 года - трансмиссионные валы и трубную продукцию.

В октябре минувшего года президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на санкции из-за "недружественных" действий Киева.