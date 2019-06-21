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Россия ослабила антиукраинские санкции

18:56
  • пятница
  • 21 июня 2019

Правительство разрешило ввозить в страну некоторые запрещенные украинские товары

Правительство России временно разрешило ввозить в страну некоторые украинские товары, попавшие под санкции.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Так, согласно новому постановлению, до 1 октября 2020 года в Россию можно будет ввозить трансформаторы с жидким диэлектриком, до 1 октября 2021 года - трансмиссионные валы и трубную продукцию.

В октябре минувшего года президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на санкции из-за "недружественных" действий Киева.

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