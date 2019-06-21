Тбилиси накрыла новая волна протестов

Россиянам советуют не ездить в Грузию

Министерство иностранных дел России настоятельно рекомендует гражданам нашей страны воздерживаться от поездок в Грузию в интересах их личной безопасности. В заявлении МИД отмечается серьёзное осложнение ситуации в кавказской республике. В центре Тбилиси в эти минуты вновь проходит массовый митинг оппозиции. Под её давлением глава парламента Грузии Ираклий Кобахидзе днём подал в отставку. Теперь радикалы требуют смещения министра внутренних дел. Минувшей ночью оппозиция предприняла попытку захвата парламента. В ожесточённых столкновениях с полицией 240 человек получили ранения.

Митингующие прорывают полицейский кордон и попадают во двор парламента. В правоохранителей летят камни, те отвечают слезоточивым газом. Короткая пауза и новое наступление протестующих: в спецназ летит все, что под рукой. Палки, стулья, рекламные конструкции.

Обстановка накаляется с каждой минутой. У полицейских отбирают дубинки, скручивают им руки, обзывают предателями. Главное требование: отставка главы МВД и спикера парламента, досрочные выборы, и русофобские лозунги. Сотрудники правопорядка открывают стрельбу резиновыми пулями. Демонстранты потом скажут, что силу против них применили без веских на то причин.

Кому-то из пострадавших оказывают помощь на месте, тяжело раненых доставляют в больницу. Известно число пострадавших - более двухсот человек. Среди них и журналисты.

На улицы стягивают дополнительные силы. Объявляют: если люди не разойдутся, будут применены спецсредства. Это, кажется, только раззадоривает толпу. Начинается зачистка территории. Митингующих оттесняют от парламента водометами и акустическими пушками.

Всё началось со скандала на Межпарламентской ассамблее православия. Оппозиционных политиков возмутило, что организаторы усадили в кресло председателя грузинского парламента депутата Госдумы Сергея Гаврилова - главу российской делегации, приехавшей в Тбилиси по официальному приглашению. Трибуну заблокировали. Доклад завершить не дали под предлогом, что Гаврилов якобы воевал против грузин в Абхазии в начале 90-х.

При этом важно понимать, что грузинская сторона неоднократно приглашала Межпарламентскую ассамблею в Тбилиси. В прошлом году страны участницы во главе с неизменным председателем - Россией - пошли навстречу. И вдруг такой приём.

Грузинские чиновники насильственные действия оппозиции осудили. Правда, дали понять, на чьей они все-таки стороне. Президент Зурабишвили заявила, что её страна не может иметь православного союза с Россией, премьер Бахтадзе назвал выступление Гаврилова жестом, который "вредит идее свободы Грузии". А спикер парламента Кобахидзе демонстративно ушел в отставку "в знак ответственности перед собственным народом".

Пока одни пытаются власть сохранить, идя на уступки, другие за эту власть борются. Львиная доля протестующих - соратники "Единого национального движения", партии Михаила Саакашвили. Сам беглый политик в соцсети приветствовал митингующих и призвал сотрудников полиции не подчиняться приказам властей.

В пятницу вечером в Тбилиси снова митинг. Грузия снова на пороге революции, совсем как 16 лет назад, когда штурм парламента сторонниками Саакашвили закончился госпереворотом.

Ольга Оксенич, Анна Пешехонова, "ТВ Центр".