Пленники приморской "китовой тюрьмы" возвращаются на волю

Первая группа доставлена в Хабаровский край

Пленники печально известной "китовой тюрьмы" в Приморье, наконец, возвращаются на волю. Первая группа касаток и белух успешно доставлена в Хабаровский край, где после недолгой передышки животные будут отпущены на свободу. Решить эту задачу в кратчайшие сроки поручил Владимир Путин, однако в силу разных обстоятельств процесс затягивался. Всё изменилось благодаря "Прямой линии" с президентом.

Колонна большегрузов подъезжает к берегу Амура. Внутри очень ценный и требующий бережного отношения груз — шесть белух и две косатки. Ветеринары осматривают животных. Говорят, дорогу из Приморского края те перенесли хорошо.

Свой путь на свободу косатки и белухи начали из бухты Средняя в Приморье. Краном и на специальных носилках животных подняли из вольера. Многотонные млекопитающие на некоторое время зависли в воздухе. Затем их погрузили в специальные транспортировочные ванны.

Последние два месяца животные проходили курс реадаптации, главная задача которого — отучить животных от человека и от ручного кормления. И, по оценкам специалистов, часть млекопитающих уже готова к выпуску в естественную среду обитания».

10 косаток и 87 белух стали узниками так называемой "китовой тюрьмы" в бухте Средняя почти год назад. Животных отловили в Охотском море в культурно- просветительских целях. Но затем стало известно, что китообразных планируют перепродать за рубеж. В ситуацию вмешались зоозащитники. Общественность потребовала отпустить млекопитающих. Российские ученые и команда известного океанолога Жана-Мишеля Кусто прибыли в Приморье, чтобы разработать поэтапный план выпуска. По поручению Владимира Путина судьбу косаток и белух должны были определить до первого марта. Но с решением на местах затягивали. На "Прямой линии" с президентом проблему вновь озвучили.

"Проблема известна, и, в общем, понятно из-за чего сложности возникают. Только косатки, насколько я себе представляю, стоят около 100 миллиона долларов. Поэтому "заинтересантов" очень много. Поэтому и проблемы так сложно решаются. Там, где большие деньги, там всегда сложности с решением", - заявил Путин.

Дело сдвинулось с мертвой точки. Путь на свободу первой группы косаток и белух займет около шести дней. Логистика не простая. В Хабаровске животных перегружают на корабль, который доставит млекопитающих в порт Николаевск–на–Амуре. Затем снова на автомобилях до села Инокентьевка Хабаровского края. В открытое море животных выпустят в районе Шантарских островов, где они и были отловлены.

Судебные процессы над компаниями-отловщиками продолжаются. Бизнесменам суд уже назначил штрафы за нарушение правил рыболовства. Компания "Белый кит" должна выплатить 28 миллионов рублей, "Океанариум-ДВ" – пятьдесят шесть с половиной миллионов, "Сочинский дельфинарий" оштрафован почти на 38 миллионов рублей. Решения по делу четвертой организации еще нет.

На "Прямой линии" с президентом заместитель председателя правительство Алексей Гордеев заявил, что уже приняты меры, чтобы не допустить впредь такого беспрецедентного вылова морских млекопитающих.

Операция по освобождению косаток и белух из бухты Средняя продлится до октября. Животных планируют выпускать малыми группами, которые уже сформировались во время проживания в вольерах. В дикой природе за млекопитающими ученые продолжат наблюдать. На каждого животного перед выпуском установят специальные спутниковые метки.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев. Дальневосточное бюро "ТВ Центра", Приморский край.