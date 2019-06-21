"Подали на развод": Тодоренко раскрыла правду об отношениях с Топаловым

Не обошлось и без Сергея Лазарева

Телеведущая Регина Тодоренко рассказала об отношениях со своим супругом Владом Топаловым.

Ставшая полгода назад матерью Регина выложила совместную фотографию с мужем в Instagram, сопроводив ее подписью "Люблю и ненавижу одновременно".

Фанаты и прочие знатоки семейной психологии написали в комментариях, что молодым еще "рановато для ненависти", что "любовь нужно взращивать". В ответ Тодоренко написала, что "уже подали на развод".

Не остался в стороне и Сергей Лазарев, бывший напарник Топалова по группе Smash. Он как никто другой знает о тяжелом характере Топалова. "Оооо! Знакомо. Скорпиоша в деле?)", - написал певец под фотографией. (Топалов – скорпион по знаку зодиака – прим.ред.).