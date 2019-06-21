ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Медведев пригрозил Грузии потерей российских туристов

19:36
  • пятница
  • 21 июня 2019

Это случится при нагнетании антироссийской истерии

Беспорядки, вспыхнувшие накануне в Грузии, связаны с борьбой между радикальной оппозицией и провластными силами. Об этом заявил после переговоров в Минске Дмитрий Медведев, передает "ТВ Центр".

Путин дал рекомендации о поездках в Грузию
Председатель парламента Грузии ушел в отставку на фоне протестов

Российский премьер высказал мнение, что столкновения у стен грузинского парламента — это попытка взорвать сложившуюся в Грузии политическую систему. Кроме того  Медведев назвал непрофессиональными заявления президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая фактически обвинила Россию в организации протестов.

"Может быть, она еще, что называется, не вошла в курс дела или сознательно искажает ситуацию. В Грузии происходят известные политические события, которые связаны с внутриполитической борьбой между радикальной оппозицией и теми силами, которые сейчас находятся у власти. Попытки свалить это все на Россию выглядят как передергивание ситуации. Все это сопровождается комментариями различных политических клоунов типа Саакашвили, которые сразу включились в этот процесс. Печально, что это делает президент страны, но будем надеяться, что грузинский народ во всем этом разберется", - сказал Медведев.

Он напомнил, что у Москвы и Тбилиси "приличные человеческие контакты", в частности большое число россиян отдыхают в Грузии. "Если там будет нагнетаться антироссийская истерия, наши люди просто туда не поедут, мы дадим такие рекомендации. И тогда реальные проблемы будут уже в экономике Грузии", - подчеркнул Медведев.

Читайте также:
Главное сегодня
Тбилиси
Тбилиси
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.