Медведев пригрозил Грузии потерей российских туристов

Это случится при нагнетании антироссийской истерии

Беспорядки, вспыхнувшие накануне в Грузии, связаны с борьбой между радикальной оппозицией и провластными силами. Об этом заявил после переговоров в Минске Дмитрий Медведев, передает "ТВ Центр".

Российский премьер высказал мнение, что столкновения у стен грузинского парламента — это попытка взорвать сложившуюся в Грузии политическую систему. Кроме того Медведев назвал непрофессиональными заявления президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая фактически обвинила Россию в организации протестов.

"Может быть, она еще, что называется, не вошла в курс дела или сознательно искажает ситуацию. В Грузии происходят известные политические события, которые связаны с внутриполитической борьбой между радикальной оппозицией и теми силами, которые сейчас находятся у власти. Попытки свалить это все на Россию выглядят как передергивание ситуации. Все это сопровождается комментариями различных политических клоунов типа Саакашвили, которые сразу включились в этот процесс. Печально, что это делает президент страны, но будем надеяться, что грузинский народ во всем этом разберется", - сказал Медведев.

Он напомнил, что у Москвы и Тбилиси "приличные человеческие контакты", в частности большое число россиян отдыхают в Грузии. "Если там будет нагнетаться антироссийская истерия, наши люди просто туда не поедут, мы дадим такие рекомендации. И тогда реальные проблемы будут уже в экономике Грузии", - подчеркнул Медведев.