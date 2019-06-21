"Московское долголетие" получило высокую оценку международных экспертов

Положительные отзывы прозвучали из уст известного американского писателя

На III Форуме социальных инноваций регионов известный американский путешественник и автор книг "Голубые зоны", а также "Правила долголетия" Дэн Бюттнер высоко оценил проактивную работу правительства Москвы. Также он особенно отметил усилия столичных властей по созданию условий для активного долголетия.

"Я был в парке Лужники сегодня и 10 лет назад, раньше этот огромный парк был пустым и безлюдным, но благодаря проактивному подходу и просчитанным усилиям правительства Москвы там построили велосипедную дорожку, организовали места, куда люди могут приходить вечером потанцевать, где молодежь может играть", - сказал Бюттнер.

По его словам, люди получили возможность полноценного отдыха и с удовольствием выходят из своих машин, чтобы погулять в парке, сообщает ТАСС.

Бюттнер добавил, что в 1990-м году провел неделю в военно-морском госпитале в Одессе. Это было далеко не самое лучшее место, где он бывал в своей жизни. Но в пятницу Бюттнер посетил три клиники в столице и был поражен подходом к здравоохранению, который применяют в Москве.

По его словам, клиники повернулись лицом к людям. "Сейчас больница — это чистое красивое место, куда можно прийти измерить давление, сахар и сдать другие анализы. То, как эти клиники работают, позволяет выявить заболевание до того, как человеку придется ложиться в стационар", - сказал Бюттнер. Он добавил, что "семена здоровья и долгожительства уже произрастают здесь".

Кроме того, высоко оценили проект "Московское долголетие" международные эксперты из США, Бутана и Греции. Он стартовал в марте 2018 года. В нем на данный момент принимают участие около 160 тысяч представителей старшего поколения.

Им удалось познакомиться с его основными направлениями во время экскурсии по стенду "Парк долголетия", которую провел для них руководитель дирекции форума, заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов. Также эксперты посетили открытые уроки по танцам, английскому языку и информационным технологиям и по новому направлению в проекте — театральному мастерству.

Как сказал председатель рабочей группы открытого состава по проблемам старения Организации Объединенных Наций Мартин Гарсия Моритан, "Московское долголетие" — великолепный проект, который очень важен для людей старшего поколения. "Это одна из лучших практик, которую мы можем наблюдать в международном сообществе, и очень важно, чтобы Москва делилась опытом его реализации. Должна быть создана международная конвенция, для того чтобы другие страны знали о такой программе и могли перенять ваш опыт", — отметил Моритан.

Основатель межпоколенческого проекта "Мост поколений" из Германии Хорст Крумбах заявил, что его очень впечатлило, какие концепции в социальной сфере сейчас разрабатываются в Москве. "Я поражен тем, как развивается проект "Московское долголетие" и сколько вы делаете для старшего поколения в столице. Конечно, мы хотели бы перенимать опыт Москвы и заинтересованы в том, чтобы внедрять эффективные проекты, которые увидели сегодня на форуме", — рассказал Крумбах.

Всего за три дня работы форума в "Парке долголетия" были проведены 109 открытых мастер-классов для старшего поколения, в которых приняли участие 1750 человек. Также, на интерактивных стендах "Парка долголетия" 1453 человека прошли тест на долголетие, по итогам которого получили фотографию с изображением самих себя в старости. На пленэре гости "серебряного" возраста нарисовали более 120 картин, а самый длинный сет на теннисном столе длился 3 часа, его провела участница "Московского долголетия", которой 82 года. Форум проходит в Москве на ВДНХ в 75-м павильоне с 19 по 21 июня.