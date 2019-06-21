Пугачева проигнорировала свадьбу племянника с бухгалтером из Казани

Молодожены остались без пышного торжества
Российская певица Алла Пугачева проигнорировала свадьбу своего племянника и крестника, 33-летнего Влада Пугачева с 34-летней бухгалтером Гузель. Не исключено, что Примадонна до сих не простила разгульный образ жизни своего родственника.
Торжественная церемония состоялась 21 июня в Перовском ЗАГСе Москвы. Пугачевой прислали личное приглашение, но в дворце бракосочетания она так и не появилась. На роспись Влад надел голубую рубашку, темно-синие брюки и соломенную шляпу, а Гузель – пудровое платье с расшитым бусинами поясом.
Торжественное застолье решили не устраивать, так как Владу сейчас нездоровится из-за жары. "Переутомление на фоне жары было, поэтому решили пока обойтись регистрацией", - объяснил kp.ru ("Комсомольской правде") новоиспеченный муж.
Влад Пугачев, сын покойного брата Примадонны, и Гузель познакомились в Москве, куда женщина приехала на заработки. Родственник певицы настолько очаровался своей избранницей, что сделал ей предложение буквально через неделю.
У обоих уже есть опыт прошлых отношений: в Татарстане у женщины остался 14-летний сын от другого мужчины, а для Влада этот брак уже второй.