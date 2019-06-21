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Пугачева проигнорировала свадьбу племянника с бухгалтером из Казани

20:19
  • пятница
  • 21 июня 2019

Молодожены остались без пышного торжества

Российская певица Алла Пугачева проигнорировала свадьбу своего племянника и крестника, 33-летнего Влада Пугачева с 34-летней бухгалтером Гузель. Не исключено, что Примадонна до сих не простила разгульный образ жизни своего родственника.
Пугачева решила женить своего непутевого племянника

Торжественная церемония состоялась 21 июня в Перовском ЗАГСе Москвы. Пугачевой прислали личное приглашение, но в дворце бракосочетания она так и не появилась.  На роспись Влад надел голубую рубашку, темно-синие брюки и соломенную шляпу, а Гузель – пудровое платье с расшитым бусинами поясом.   

Торжественное застолье решили не устраивать, так как Владу сейчас нездоровится из-за жары. "Переутомление на фоне жары было, поэтому решили пока обойтись регистрацией", - объяснил kp.ru ("Комсомольской правде") новоиспеченный муж.

Влад Пугачев, сын покойного брата Примадонны, и Гузель познакомились в Москве, куда женщина приехала на заработки. Родственник певицы настолько очаровался своей избранницей, что сделал ей предложение буквально через неделю.

У обоих уже есть опыт прошлых отношений: в Татарстане у женщины остался 14-летний сын от другого мужчины, а для Влада этот брак уже второй. 

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