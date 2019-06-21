"Мошенники, фокусники, массажисты": кто идет на выборы в Раду

Существует ли на Украине реальная оппозиция

Конституционный суд Украины признал конституционным решение Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады. Так что, ровно через месяц на Украине пройдут внеочередные выборы в парламент. На данный момент по всем опросам с разгромным счетом должна победить партия президента "Слуга народа" - её планируют поддержать от 43% до 49% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями. Что точно коррелируется с цифрами поддержки самого Зеленского - его деятельностью на 20 июня довольны половина жителей Украины.

Теперь задача "зеленых" эти цифры удержать. Так что, Зеленский может опять исчезнуть из публичного пространства и говорить за него будут штаб и помощники. Чтобы не спугнуть. Так что никаких больше беганий через фонтаны и показов в YouTube приколов из президентского кабинета, Владимира Александровича почему-то очень повеселило наличие в комнатах для отдыха главы государства парикмахерского кресла, умывальника и сушуара - это устройство для сушки волос. Зеленский то ли работает на столь модный в Европе образ простого парня во власти, то ли до сих пор не вышел из образа своих собственных героев – хотя, как верно заметил наш президент, происходящее сейчас на Украине - не смешно. Это не комедия. Это трагедия. И как скоро также начнут думать та половина украинцев, что пока поддерживают простого парня во власти - большой вопрос.

Также, кроме слуг народа в Раду, согласно опросам, проходят еще четыре партии - "Оппозиционная платформа - За жизнь", партия "Голос", "Батькивщина" и "Европейская Солидарность" - это бывшая партия "Блок Петра Порошенко". Все они позиционируют себя как оппозиционные новой власти. Но вот есть ли среди них реальная оппозиция и возможно ли вообще её существование на сегодняшней Украине?

По давней украинской традиции, накануне выборов в Раду появляются политические проекты с красивыми названиями. Вот и сейчас о своем маленьком челне громко запел "Голос" Святослава Вакарчука, передает "ТВ Центр".

"Украинцы устали от несправедливости, устали от двойных стандартов, устали от того, что на билбордах написаны одни вещи, а на самом деле делаются другие. Устали от этого и мы. Мы не просто так идем в политику. Это не наши, не мои персональные амбиции – стать народным депутатом или еще кем-то. У меня уже просто нет сил терпеть", - отметил Вакарчук.

По последним опросам, отдать свой голос за "Голос" готовы почти 6,5% избирателей. Хотя, там нет по-настоящему известных, опытных политиков.

"Засилье по кандидатам в Раду артистов, мошенников, фокусников, массажистов и прочих –истов, я не буду конкретизировать, и –астов, оно сегодня бьет все рекорды. И от этого Верховная Рада абсолютно не станет лучше и профессиональнее. Безусловно, эти артисты, эти певуны, они находятся в интересном положении, они будут перетекать из списка в список", - сказал политический и военный эксперт Юрий Дудкин.

Вакарчук уже обходит по опросам "Европейскую солидарность" Петра Порошенко. Последний объявил себя оппонентом пропрезидентской партии "Слуга народа". Но главной оппозицией себя пытается представить некая новая партия с громким названием "Доверяй делам". Впрочем, достаточно посмотреть на список главных действующих лиц этой партии, а также тех, кто за ними стоит, чтобы понять: оппозиционности здесь не больше, чем реальных дел, которым призывают доверять.

"Это очевидно является проектом двух олигархов. Сговором двух олигархов. Которые, вообще-то, привыкли сотрудничать с властью. Это Коломойский и Ахметов. В этот проект партия мэров зашел оппозиционный блок. Это та часть оппозиционного блока, в отличие от "Оппозиционной платформы – За жизнь", и зависят они и управляются, по сути, Ринатом Ахметовым", - сказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

В отличие от той же команды Вакарчука, у самоназванных оппозиционеров в списке множество политиков со стажем. Правда, не только с общественным, но и с уголовным. Соучредитель партии "Доверяй делам" Александр Ангерт в преступном мире Одессы более известен под кличкой "Ангел". Правда, ангельского в его биографии не так много.

"Судим он был в Одессе за убийство девочки. Там грабеж был и одна некрасивая сцена была. Во время полового акта он откусил мочку уха с сережкой и выплюнул ее. Что за девочка, я не знаю, но во всяком случае, он был обвинен в изнасиловании, в грабеже и убийстве. Получил такой срок", - сказала бывший следователь одесской милиции Алла Корыстовская.

Сейчас этот "Ангел" - бизнесмен, совсем недавно вместе с Игорем Коломойским торговавший нефтепродуктами. Еще один яркий во всех смыслах представитель так называемой оппозиции – одессит Владимир Галантерник. Он же "Лампочка". Ласковую кличку получил за свой первый крупный актив – одноименный магазин электроприборов в центре города. Сейчас интересы Галантерника - почти во всех отраслях региона. От строительства до отельного бизнеса. Его называют "серым кардиналом" Одессы.

"С Галантерником и Трухановым связаны почти все факты незаконного строительства в Одессе, на первой береговой линии, в других местах. На сегодняшний день там позволено строить только Галантернику, Труханову и тем, кто с ними договорился", - сказал адвокат Вадим Аксюта.

Геннадий Труханов, он же "Капитан" - председатель Одесского горсовета, а теперь и кандидат в Раду от партии "Доверяй делам". А еще бывший телохранитель того самого "Ангела". Именно Александру Ангерту он обязан своей политической карьерой. Если бы не покровительство авторитета, Труханов бы до сих пор перебивался контрактами своего ЧОПа "Капитан", который создал в 1990-е, чтобы охранять бизнесменов и бандитов. Правда, по словам местных, бойцы "Капитана" быстро нашли более выгодную бизнес-нишу и стали промышлять рэкетом.

"Я прошел в жизни очень сложный путь. Очень сложный путь. И шел его сам. У меня не было родственников, которые бы меня тащили", - сказал Труханов.

Но, безусловно, самый известный из списка партии "Доверяй делам", ее еще называют партией мэров - Геннадий Адольфович Кернес. Он же Гепа. По времени, проведенному за решеткой, Кернес уступает некоторым однопартийцам. Мэр Харькова отсидел всего два года за групповое мошенничество. Что не помешало ему сделать хорошую политическую карьеру. Причем, практически при всех властях. Особенно он отличился во время последнего майдана. Сначала был яростно настроен против него, а потом также яростно его поддержал. Что, правда, Кернеса не защитило. В 2014-м его во время пробежки ранил снайпер и только чудо и израильские врачи спасли мэра от неизбежной гибели. Сейчас Гепа передвигается в инвалидной коляске. Однако он не утратил жажды ни к власти, ни к серьезным деньгам.

"Целью является заход в Раду с целью наживы. Это касается и тех, под чье внимание они попали – господина Коломойского. Он не зря вернулся. Он хочет поквитаться с Порошенко. После выборов будет идти колоссальная бойня за перераспределение собственности. Коломойский сам заявил, что будет возвращать "Приват", "Укрнафту", - отметил Юрий Дудкин.

Впрочем, эксперты не считают партию "Доверяй делам" исключительно инструментом мести. Главное - политсила оттягивает на себя внимание, а, соответственно, и голоса электората. В первую очередь тех, кто не польстился на популистскую риторику пропрезидентского движения "Слуга народа". Таких особенно много на юго-востоке страны. Отобрать заветные проценты Гепа, Лампочка, Капитан и Ангел рассчитывают, в том числе и у "Оппозиционной платформы - За жизнь".

"Реальная оппозиция курсу, я подчеркиваю, именно политическому курсу, представляет только "За жизнь". Что касается партии проигравших – Порошенко, Парубий и остальные, то они представляют старую парадигму развития. И пока действующий сегодня, вернее не столько действующий, сколько говорящий президент Зеленский, не дистанцируется от той линии, которую проводил президент Порошенко", - сказал Михаил Погребинский.

Лидеры платформы "За жизнь" - Юрий Бойко, Вадим Рабинович и Виктор Медведчук. Сейчас это, пожалуй, единственная влиятельная политсила на Украине, которая открыто выступает за немедленное прекращение конфликта на Донбассе, критикует условия вступления Украины в ВТО и предлагает многовекторное развитие страны.

"Мы должны пересмотреть кабальные условия, которые опустили нашу экономику и социальную сферу ниже плинтуса. Условия о зоне свободной торговли с ЕС, условия о вступлении Украины во Всемирную торговую организацию, мы должны восстановить отношения с Россией и странами СНГ. Мы должны покончить с монополией крупного бизнеса в экономике Украины. Мы должны восстановить транзитные потенциал. Мы обязаны изменить налоговую систему и налогообложение малого и среднего бизнеса", - сказал Медведчук.

О том, что Виктор Медведчук, в отличие от многих украинских политиков, занят не популизмом и личным обогащением, а реальными делами, высказался даже российский лидер. Владимир Путин оценил усилия Медведчука по освобождению украинцев, заключенных под стражу в России.

"Медведчук этим занимался и самостоятельно, и по поручению Петра Порошенко. Он близко к сердцу принимает эти проблемы. Он ставил вопрос об освобождении украинских моряков. И других осужденных лиц, находящихся в местах лишения свободы. Но мы, прежде чем решать, должны подумать о судьбе тех, кто нам не безразличен. В частности — о гражданах России, находящихся в местах лишения свободы на Украине", - сказал президент России.

Впрочем, главная цель оппозиционной партии – мир на Донбассе. Отсюда и высокий процент поддержки у населения восточных областей. При этом в руководстве партии считают, что Владимир Зеленский, по сути, бойкотирует минские договоренности, которые указывают дорогу к миру.

"Господин Зеленский заявил, что он не признает и не собирается признавать особый статус Донбасса, он не собирается подписывать амнистию, а это два важнейших пункта Минских соглашений. То есть он не признает, по сути, Минские соглашения, это первое. Второе, он не собирается вступать в переговоры с Россией", - сказал Медведчук.

Украинский избиратель устал от конфликта на Донбассе и тяжелой экономической ситуации в стране. Естественно, во время выборов оппозиционность в цене. В том числе и фальшивая. Именно с ее помощью сейчас хотят, во что бы то ни стало, максимально ослабить партию "Оппозиционная платформа – За жизнь", которая идет на втором месте и рейтинг ее растет. Кстати, в отличие от рейтинга Зеленского. Те, кто разочаровывается в слуге народа, который все больше превращается в слугу двух господ, уходят как раз к реальным оппозиционерам.

Денис Большаков, Татьяна Каминская, Павел Ермоленко, "В центре событий"

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