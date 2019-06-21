"Ложь, фальшь и чепуха": чего ждать от новой президентской кампании Трампа

Близится саммит G20 в Японии

Дональд Трамп официально начал свою кампанию по переизбранию на второй срок. Сделал он это аккурат перед саммитом двадцатки в Японии и? похоже, что встреча лидеров мира, среди которых главы Франции, Германии, Италии, Великобритании и Евросоюза целиком, пройдет в трагических тонах. За эти четыре года Европа уже натерпелась от непредсказуемого американского президента по всем фронтам: от экономики до многострадальной сделки с Ираном и выплат в общий котел НАТО и очень надеялась, по непонятным, правда, причинам, что он таки уйдет. Трамп же подлил масла в огонь, заявив, что уверен в грядущей дружбе с Россией и Китаем и ни словом не упомянул ни о Евросоюзе целиком ни о какой-либо европейской стране в частности.

Никто не восхищается Дональдом Трампом так сильно, как он сам. Именно слепая любовь к самому себе позволяет 45-му президенту с лёгкостью игнорировать и рекордно-низкий рейтинг одобрения – за 2,5 года он ни разу не поднимался выше 50%, и провальный прогноз на победу в выборах 2020 года. По данным опросов, если бы американцам предложили выбрать президента прямо сейчас, то Трамп проиграл бы любому из кандидатов – особенно легко его обошли бы бывший вице-президент Джо Байден и сенатор Берни Сандерс. Но статистика Трампа никогда не впечатляла. Ему интереснее его же фантазии, в которых он сделал Америку снова великой. Словно в сказке. Трамп даже запустил свою предвыборную кампанию в Орландо, где находится сказочный парк – Диснейленд. Да выступление начал как массовик-затейник – всем стадионом выбирали лозунг, сообщает "ТВ Центр".

"Сделаем Америку великой снова. Неплохо. Неплохо. Я бы сказал, что три года назад не было такого конкурса, верно? Вы готовы? Сохраним Америку великой!", - подчеркнул Трамп.

Судя по заранее подготовленным плакатам, неожиданно победил второй вариант. Теперь Трамп будет сохранять величие Америки. Только мир до сих пор так и не понял, что Трамп понимает под слом "величие". Вообще-то "мания величия" - это известное всем психическое расстройство. И если Трамп имеет в виду именно это, то с ним не поспоришь, а вот ни о каком другом величии говорить не приходится.

"Я полтора часа наблюдал за Дональдом Трампом и услышал лишь ложь, фальшь и полную чепуху", - отметил сенатор Конгресса США от Демократической партии Берни Сандерс.

Если проанализировать работу, проделанную Трампом даже только внутри страны, то окажется, что 45-й президент по сути ничего из обещанного и не выполнил. Он до сих пор обещает, но не строит стену на границе с Мексикой, обещает, но не депортирует нелегалов, обещает восстановить инфраструктуру, но план, представленный Белым домом не оправдал ожиданий инвесторов. К тому же, Трамп загнал сам себя в ловушку, понизив, как и обещал, налоги для состоятельных американцев. Видимо, он мечтал о такой налоговой реформе, когда ещё был просто бизнесменом, и вот теперь воплотил мечту, только она усложнила работу муниципалитетов, а в будущем ещё и увеличит и так раздутый госдолг США. Ну, а то, что Трамп хвастается низким уровнем безработицы – то это, увы, не только его заслуга.

"Я бы не сказал, что все успехи – это благодаря Трампу. Но, так случилось. Надо сказать, что это повторение. Когда был Клинтон американская экономика тоже чувствовала себя довольно хорошо, и Клинтон приписывал себе эти заслуги. А на самом деле, это было благодаря тому, что появился интернет. Так что он преувеличивает свои возможности, но народ ему верит", - сказал политолог Эдуард Лозанский.

Но куда страшнее вера Трампа в свои возможности за пределами Америки. За два года он умудрился переругаться практически со всем миром. Трамп вышел из Парижского соглашения по климату, в одностороннем порядке вышел из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, разорвал ядерную сделку с Ираном, и начал торговую войну чуть ли не с каждой страной включая союзников по НАТО. Ну, а Россия – вообще проходит отдельной строкой.

"Никто не был жестче с Россией, чем Дональд Трамп! Я нарастил военную силу, я ввел санкции в отношении России, и по всей Европе предоставил альтернативный источник энергии, который очень сильно конкурирует с Россией", - подчеркнул президент США.

Только вот незадача, Европа даже под угрозой санкций от этой альтернативы почему-то отказывается и продолжает строить газопровод "Северный поток – 2", чтобы покупать российский газ. Но у Трампа не только с газом проблемы, его еще распирает и от мысли, что Турция не отказывается от покупки российских ЗРК С-400, хотя для Анкары у Вашингтона тоже уже припасён пакет санкций. Шантаж, угрозы, манипуляции – это именно те инструменты, при помощи которых Трамп и добивается величия Америки. Только современный мир устроен так, что если в одном месте санкции ввести, то в другом обязательно аукнется.

"В результате всех этих рестрикций и ограничений Россия за эти годы, начиная с 2014 года, где-то недополучила около 50 миллиардов долларов. А Евросоюз потерял 240 миллиардов долларов. США - 17 миллиардов долларов. Япония — 27 миллиардов долларов", - сказал президент России Владимир Путин в ходе "прямой линии".

Ещё интереснее, что Трамп постоянно сам себе противоречит: во Флориде он рассказал о своей беспрецедентной жесткости к России, а буквально на следующий день в интервью Fox News на вопрос об отношениях России и Китая ответил, что поладит с обеими странами.

"Их (Россию и Китай, - прим. ред.) cблизил президент Обама. И когда я пришёл, они всё сильнее сближались. Но мы делаем такое, с чем никто не сможет даже конкурировать по многим областям. Во-вторых, у нас с Россией будут хорошие отношения. И с Китаем у нас будут хорошие отношения. Они — сильные страны, а мы — очень сильная страна", - подчеркнул Трамп.

Желание американского лидера поладить, о котором Россия слушает уже два года, на этот раз прозвучало и вовсе абсурдно. И больше похоже на желание поссорить Китай с Россией. Впрочем, что именно Трамп имел ввиду, возможно, станет понятно на саммите большой двадцатки в осоке.

"Мы готовы к этому диалогу. Настолько, насколько наши партнеры к этому готовы. Но мы понимаем с вами, видим уже, что там происходит. В сфере внутренней политики США, даже если президент хочет сделать какие-то шаги навстречу, хочет о чем-то говорить, существует масса ограничений, связанных с деятельностью других властных институтов. Тем более что сейчас все время действующий глава государства будет оглядываться на требования избирательной кампании, в которую он уже вступил", - отметил президент России Владимир Путин во время "прямой линии".

Кстати, выступая на митинге во Флориде, Трамп, естественно, вспомнил о тех демократах, которые используют антироссийскую риторику для достижения своих целей.

"Демократы не заботятся о России. Они заботятся только о своей политической власти. Они преследовали мою семью, мой бизнес, мои финансы, моих сотрудников почти всех, кого я когда-либо знал. Они пытались стереть ваш голос, стереть ваше наследие величайшей кампании и величайших выборов, вероятно, в истории нашей страны. Они хотят уничтожить вас и хотят уничтожить нашу страну, как мы ее знаем", - сказал Трамп.

И, похоже, эта предвыборная гонка начнётся с новых старых скандалов. И повод уже появился - стали известны любопытнейшие подробности о псевдокибератаке России на Демократическую партию. Федеральные органы власти признали, что никогда не видели полной версии доклада об итогах расследования.

"Власти просто поверили на слово юристам Национального комитета демократов, у которых есть личные интересы в политическом и юридическом результатах разбирательства", - сказала старший корреспондент Fox News по вопросам разведки Кэтрин Хэрридж.

В Вашингтонском болоте вода, действительно, уже настолько мутная, что сразу не поймёшь – кто кого топит. Но Трамп так увлёкся спасением своей репутации на Капитолийском холме, что не заметил, как начал терять репутацию на международной политической арене. А всё потому, что в современном мире статус величия просто невозможно получить через силу.

"Является ли Россия великой державой? Мы не стремимся к этому статусу, не стремимся. Потому что в это понятие закладываются некоторые элементы, связанные с навязыванием своего влияния другим государствам и целым регионам. Мы не хотим вернуться к тому состоянию, в котором находился Советский Союз, когда он навязывал своим соседям, в том числе странам Восточной Европы, образ жизни, политическую систему и так далее", - отметил Владимир Путин.

28 июня в Японии лидеры стран с крупнешей экономикой встретятся на саммите G20. Устойчивый рост планетарной экономики – его основная цель. И политологи уже сейчас предсказывают, что саммит пройдёт в пустую, потому что до тех пор, пока хотя бы одна страна будет заботиться исключительно о своём благополучии, ни о каком мировом балансе даже не стоит мечтать. Ну, а как сказал Трамп, его интересует только одно – сохранить величие Америки.

Вера Щирова, Артём Данцевич, Екатерина Симанович, "В центре событий".