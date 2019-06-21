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Ростуризм призвал приостановить продажу туров в Грузию

20:38
  • пятница
  • 21 июня 2019

Также он дал рекомендации российским туристам

Российские туроператоры и турагентства могут приостановить продажу туров в Грузию до нормализации ситуации в этой стране. С таким заявлением обратился Ростуризм.

"Федеральное агентство по туризму рекомендует российским туроператорам, турагентам приостановить реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Грузию до нормализации обстановки в стране", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, российским гражданам рекомендуется воздержаться от поездок в Грузию в туристических целях. Тем россиянам, которые уже находятся в Грузии, рекомендовано проявлять бдительность и избегать мест массового скопления людей. Также они должны принимать все необходимые меры, направленные на обеспечение личной безопасности и не покидать территорий гостиничных комплексов. Исключение составляют случаи организованного туроператором трансфера до аэропорта вылета.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев пригрозил Грузии потерей российских туристов. По его словам, беспорядки, вспыхнувшие в этой стране, связаны с борьбой между радикальной оппозицией и провластными силами.

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