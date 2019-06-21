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Уровень помощи Коломойского Донбассу: "Могу покрасить ларек"

20:57
  • пятница
  • 21 июня 2019

Зеленский захотел использовать деньги олигарха во благо Украины

Украинский олигарх Игорь Коломойсеий не планирует инвестировать в Донбасс, к чему ранее призывал президент Украины Владимир Зеленский.

Накануне украинский лидер решил привлечь крупных бизнесменов и олигархов к решению внутренних проблем страны. Зеленский отметил, что Коломойский должен будет вложить "большие деньги в инфраструктуру Донбасса, но он еще об этом не знает".

В свою очередь олигарх Коломойский ответил, что после решение Высокого суда в Лондоне об ограничении расходов у него нет возможности полноценно распоряжаться своими деньгами.

"Я могу покрасить ларек. Это ведь тоже малая архитектурная форма", - пошутил Коломойский в интервью "Украинской правде".

Н Украине неоднократно говорят о том, что Зеленский – ставленник Коломойского, одного из самых богатых и влиятельных людей Незалежной. Однако шоумен это отрицает. С момента инаугурации Зеленский с Коломойским не виделись.

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