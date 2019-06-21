"Что с ним стало?": 33-летний Влад Топалов резко постарел

Фанаты строят теории, что же с ним произошло

Пользователи социальных сетей удивились резким переменам во внешности музыканта Влада Топалова.

33-летний артист резко постарел: у него появились морщины и мешки под глазами. Для сравнения – его бывший напарник по группе Smash Сергей Лазарев, который старше его на три года, выглядит очень молодо и свежо.

"Мне одной кажется, что он постарел очень сильно?!" "Я как-то пропустила момент, когда Владу исполнилось 50..." "Выглядит как дед", - удивились фанаты.

Некоторые предположили, что певца выматывает семейная жизнь с Региной Тодоренко и их полугодовалый сын Михаил: "Что-то на счастливого человека не очень похоже...уголки губ прямо-таки опущены".

Другие считают, что Топалов серьезно болен. Тем более, что певец дает повод для таких мыслей. В марте этого года он выложил фотографию из больницы с трубкой во рту, сопроводив ее подписью "Я больше не могу лечиться".