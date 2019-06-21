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Очередных детей-маугли обнаружили в квартире сатанистов

22:04
  • пятница
  • 21 июня 2019

Они даже не знают своих имен

В московской квартире обнаружили брошенных детей, которые даже не знают своих имен.

Полиция узнала о них случайно, когда пришла вскрывать квартиру из-за того, что затопило соседей снизу. Когда правоохранители открыли дверь, то увидели перед собой двух детей пяти и семи лет голодных, грязных, не посещающих садик и школу. Дети так и не смогли ответить, как их зовут.

Сама квартира больше была похожа на логово дьявола: повсюду висели антихристианские плакаты и черепа козлов, стояли сатанинские статуи.

Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова организовала проверку этой информации, пишет "Интерфакс".

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