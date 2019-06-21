Заманил в примерочную: Трампа обвинили в чудовищном преступлении

Еще одна женщина рассказала о домогательствах нынешнего президента США

Президент США Дональд Трамп виновен в изнасиловании. Об этом написала журналистка американского журнала Elle Джин Кэррол в статье New York Magazine.

По ее словам, это произошло 25 лет назад в примерочной в одном из универмагов Нью-Йорка. Она добавила, что Трамп якобы искал подарок для девушки, и заманил ее примерочную. Там он и совершил насильственные действия, удерживая ее. Однако девушка смогла оттолкнуть будущего президента США и убежать.

Кэррол не рассказывала об этом полиции. Однако она сообщила двум близким друзьям, пишет "Газета.Ru". Двое ее друзей подтвердили ее рассказ.

Между тем, Белый дом в официальном заявлении отверг обвинения. Там назвали их "совершенно ложной и нереальной историей".

Ранее ряд представительниц прекрасной половины человечества уже обвиняли Трампа в домогательствах.