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Россия прекратила авиасообщение с Грузией

21:36
  • пятница
  • 21 июня 2019

Все находящиеся в Грузии россияне должны немедленно вернуться на родину

Президент России Владимир Путин временно запретил пассажирское авиасообщение с Грузией. На сайте Кремля опубликован соответствующий указ.

Запрет начнет действовать с 8 июля 2019 года.

Все находящиеся на территории Грузии россияне должны вернуться на родину. Правительство предпримет меры по обеспечению их безопасного возвращения. Кроме того, глава государства рекомендовал туроператорам на время действия запрета не продавать путевки в Грузию.

Как уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, указ Путина – это вынужденная рестрикция на фоне "экстремистских действий Тбилиси".

Накануне по Тбилиси прокатилась волна протестов. Митингующие выступили против участия российской делегации в Межпарламентской ассамблее православия. Радикалы попытались захватить здание парламента, где в тот момент находились представители из России. В МИД назвали события в Тбилиси кошмарной провокацией.

Во время акций протестов в Тбилиси задержаны более 300 нарушений. В пятницу спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе подал в отставку. Этого требовали митингующие.

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