День памяти и скорби: в мире вспоминают героев Великой Отечественной

22 июня 1941 года навсегда останется в памяти народа

Сегодня в России - День памяти и скорби. Ровно 78 лет назад, утром 22 июня армия нацистской Германии напала на Советский Союз. Это стало началом самой кровопролитной и разрушительной войны.

Страна вспоминает тех, кто ценой собственной жизни приближал Победу на фронте и в тылу. Тысячи россиян несут цветы и венки к мемориалам Воинской Славы. Многие зажигают свечи.

В столице состоялись сразу несколько мероприятий. Накануне, 21 июня в парке "Музеон" прошла всероссийская благотворительная акция "Красная гвоздика". Участники движения "Волонтёры Победы" раздавали памятные значки и собирали пожертвования. Все средства пойдут на помощь ветеранам, сообщает "ТВ Центр".

На Крымской набережной зажгли ровно 1418 свечей - по числу дней войны. В мемориальной акции "Линия памяти" приняли участие сотни человек. Утром в Александровском саду собрались ветераны, участники молодёжных и общественных организаций. Они возложили венки и цветы к могиле Неизвестного солдата. Память погибших почтили минутой молчания у Музея Победы на Поклонной горе.

В Севастополе, который одним из первых принял удар войск Вермахта, по традиции выпустили в море бумажные кораблики в память о тех, кто героически оборонял город. Жертв войны вспоминают и жители Приморья. Во Владивостоке сотни офицеров, солдат и простых горожан несли свечи к мемориалу "Боевая Слава Тихоокеанского Флота". А в Киргизии лётчики российской военной авиабазы Кант, выложили слова «Мы помним» из сотен свечей на площади Победы в Бишкеке.